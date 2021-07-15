Путин больше не разговаривает с Лукашенко как с равным

Чего не хватает в статье Путина об Украине

Позорным разгромом обернулась для «борца с Режимом» Гарри Каспарова попытка показать высокий класс игры в мире шахмат. На турнире в столице Хорватии экс-чемпиону мира удалось набрать лишь 0,5 очка. Каспаров продул 8 из 9 партий в блице, наглядно подтвердив, что как-бы-оппозиционная деятельность отупляет

Смотрите онлайн Политическая Россия Восемь поражений из девяти партий: Каспаров отупел от "борьбы с Режимом" (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.