Царьград. Главное - Третья волна пандемии: противников вакцинации увольняют, бизнес готов к локдауну, протест возрастает (15 Июля 2021)
Опубликовано: 15 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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ВОЗ объявила о третьей волне Covid-19 в мире. Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна. Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы без сохранения зарплаты из-за обязательной вакцинации. Ключевую тему в «Царьград.Главное» обсуждаем с врачами, юристами, предпринимателями.
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