Царьград. Главное. Раскол в обществе: законно ли требование чиновников о всеобщей вакцинации 12.07.2021

Царьград. Главное. Безнадёга.ру: три четверти семей в России не могут свести концы с концами 14.07.2021

ВОЗ объявила о третьей волне Covid-19 в мире. Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна. Роструд уточнил основания для отстранения сотрудника от работы без сохранения зарплаты из-за обязательной вакцинации. Ключевую тему в «Царьград.Главное» обсуждаем с врачами, юристами, предпринимателями.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Третья волна пандемии: противников вакцинации увольняют, бизнес готов к локдауну, протест возрастает (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.