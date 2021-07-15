В этом выпуске:

- В стране от ковида за сутки скончался 791 заболевший;

- Мир на пороге третьей волны ковида, заявил глава ВОЗ Гебрейесус;

- Роструд разрешил отстранять от работы даже удалённых сотрудников, которые отказываются прививаться;

- Краснодар, Омск и Иркутск заняли первые три места среди городов с самым быстрорастущим в цене жильём;

- Оптовые цены на бензин второй день подряд бьют исторический рекорд;

- Европейский суд постановил ограничить мощность газопровода ОПАЛ на 50%;

- Вместо 1,4% ВВП на культурное развитие страна тратит лишь 64 сотых процента;

- Китайский ВВП за полгода вырос почти на 13 процентов;

- Мэр Майами предлагает нанести авиаудары по Кубе;

- В Гаити после убийства президента начался топливный кризис;

- Запрещенные в России Талибы пообещали афганским властям перемирие;

- В Казахстане строители алматинского метро добились повышения зарплат на 60%.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Третья мировая волна. ОПАЛ попал. Китайские симуляторы. Галопом по Европам (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.