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Константин Сёмин. Третья мировая волна. ОПАЛ попал. Китайские симуляторы. Галопом по Европам 15.07.2021

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Константин Сёмин 15.07.2021. Третья мировая волна. ОПАЛ попал. Китайские симуляторы. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Третья мировая волна. ОПАЛ попал. Китайские симуляторы. Галопом по Европам (15 Июля 2021)

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Опубликовано: 15 Июля 2021

В этом выпуске:
- В стране от ковида за сутки скончался 791 заболевший;
- Мир на пороге третьей волны ковида, заявил глава ВОЗ Гебрейесус;
- Роструд разрешил отстранять от работы даже удалённых сотрудников, которые отказываются прививаться;
- Краснодар, Омск и Иркутск заняли первые три места среди городов с самым быстрорастущим в цене жильём;
- Оптовые цены на бензин второй день подряд бьют исторический рекорд;
- Европейский суд постановил ограничить мощность газопровода ОПАЛ на 50%;
- Вместо 1,4% ВВП на культурное развитие страна тратит лишь 64 сотых процента;
- Китайский ВВП за полгода вырос почти на 13 процентов;
- Мэр Майами предлагает нанести авиаудары по Кубе;
- В Гаити после убийства президента начался топливный кризис;
- Запрещенные в России Талибы пообещали афганским властям перемирие;
- В Казахстане строители алматинского метро добились повышения зарплат на 60%.

 

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