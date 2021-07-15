Телеканал Дождь - Издание «Проект» признали нежелательной организацией. Новые иноагенты. Умер Петр Мамонов (15 Июля 2021)
Опубликовано: 15 Июля 2021
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В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook.
Издание «Проект» признали «нежелательной организацией». Его журналистов внесли в список «иноагентов».
Минюст России внес Институт права и публичной политики в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте министерства.
*По решению Минюста главред «Открытых Медиа» Юлия Ярош включена в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»
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