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Дождь. Издание «Проект» признали нежелательной организацией. Новые иноагенты. Умер Петр Мамонов 15.07.2021

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Телеканал Дождь 15.07.2021. Издание «Проект» признали нежелательной организацией. Новые иноагенты. Умер Петр Мамонов
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Телеканал Дождь - Издание «Проект» признали нежелательной организацией. Новые иноагенты. Умер Петр Мамонов (15 Июля 2021)

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Опубликовано: 15 Июля 2021

В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook.

 

Издание «Проект» признали «нежелательной организацией». Его журналистов внесли в список «иноагентов».

 

Минюст России внес Институт права и публичной политики в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте министерства.

 

*По решению Минюста главред «Открытых Медиа» Юлия Ярош включена в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

 

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