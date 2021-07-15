Соловьёв LIVE - Трамп - ставленник русских спецслужб? США ударят ракетами по Кубе. Парфёнов против Киселева (15 Июля 2021)
Опубликовано: 15 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Вакцинация детей: что известно на данный момент и пора ли делать прививки. Объясняет врач Тимаков
Еще
ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:
- Трамп - ставленник русских спецслужб?
- Секретные документы Гардиан о тайном совещании в Кремле
- США ударят ракетами по Кубе
- Парфёнов против Киселёва
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Трамп - ставленник русских спецслужб? США ударят ракетами по Кубе. Парфёнов против Киселева (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.