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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Трамп - ставленник русских спецслужб?

- Секретные документы Гардиан о тайном совещании в Кремле

- США ударят ракетами по Кубе

- Парфёнов против Киселёва

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Трамп - ставленник русских спецслужб? США ударят ракетами по Кубе. Парфёнов против Киселева (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.