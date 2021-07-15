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Политическая Россия. Байден официально признан убийцей: на его руках кровь президента Гаити 15.07.2021

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Политическая Россия 15.07.2021. Байден официально признан убийцей: на его руках кровь президента Гаити
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Политическая Россия - Байден официально признан убийцей: на его руках кровь президента Гаити (15 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 16 Июля 2021

В результате спецоперации на Гаити ликвидирована группа киллеров, которую подозревают в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. По словам начальника местной полиции Леон Чарльза, силы безопасности Гаити устранили четырех "наемников".

"Полиция все еще борется с нападавшими", - сказал Леон Чарльз на брифинге, который состоялся поздно вечером в среду. По его словам, еще двое из нападавших были задержаны. Об остальных он сказал: "Их убьют или поймают".

Секретарь по связям с общественностью правительства Гаити Франц Эксантус заявил, что полиция арестовала "предполагаемых убийц", не предоставив никаких дополнительных подробностей. По словам Чарльза, трое полицейских, которых подозреваемые удерживали в заложниках, были освобождены поздно вечером в среду, седьмого июля.

 

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