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В результате спецоперации на Гаити ликвидирована группа киллеров, которую подозревают в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. По словам начальника местной полиции Леон Чарльза, силы безопасности Гаити устранили четырех "наемников".

"Полиция все еще борется с нападавшими", - сказал Леон Чарльз на брифинге, который состоялся поздно вечером в среду. По его словам, еще двое из нападавших были задержаны. Об остальных он сказал: "Их убьют или поймают".

Секретарь по связям с общественностью правительства Гаити Франц Эксантус заявил, что полиция арестовала "предполагаемых убийц", не предоставив никаких дополнительных подробностей. По словам Чарльза, трое полицейских, которых подозреваемые удерживали в заложниках, были освобождены поздно вечером в среду, седьмого июля.

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