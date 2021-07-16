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Дождь. «Проект» — «нежелательный» перед выборами. Третья волна ковида. Опера о Литвиненко. Тамара Эйдельман 16.07.2021

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Телеканал Дождь 16.07.2021. «Проект» — «нежелательный» перед выборами. Третья волна ковида. Опера о Литвиненко. Тамара Эйдельман
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Телеканал Дождь - «Проект» — «нежелательный» перед выборами. Третья волна ковида. Опера о Литвиненко. Тамара Эйдельман (16 Июля 2021)

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Опубликовано: 16 Июля 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Проект» — «нежелательный» перед выборами. Третья волна ковида. Опера о Литвиненко. Тамара Эйдельман (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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