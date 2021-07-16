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Николай Стариков. QR-коды и ограничения – против экономики России и здравого смысла 16.07.2021

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Николай Стариков 16.07.2021. QR-коды и ограничения – против экономики России и здравого смысла
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Николай Стариков - QR-коды и ограничения – против экономики России и здравого смысла (16 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 16 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога обсудили абсурдность QR-кодов и ковидных ограничений, нестыковки в заявлениях ответственных лиц, бессмыслицу сегрегации в свете заявления Минздрава о том, что привитые точно также могут быть заразны.

 

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