Николай Стариков - QR-коды и ограничения – против экономики России и здравого смысла (16 Июля 2021)
Опубликовано: 16 Июля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога обсудили абсурдность QR-кодов и ковидных ограничений, нестыковки в заявлениях ответственных лиц, бессмыслицу сегрегации в свете заявления Минздрава о том, что привитые точно также могут быть заразны.
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