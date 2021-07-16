Протесты на Кубе, выборы в Молдавии, талибы в Москве

В новом выпуске видеоблога обсудили абсурдность QR-кодов и ковидных ограничений, нестыковки в заявлениях ответственных лиц, бессмыслицу сегрегации в свете заявления Минздрава о том, что привитые точно также могут быть заразны.

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