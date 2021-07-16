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В конце июня Петра Мамонова, которому в 2021 году исполнилось 70 лет, госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Он провел две недели в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Также известен своими ролями в театре и кино. Он поставил несколько моноспектаклей («Есть ли жизнь на Марсе?», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и Снежная Королева»), сыграл в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Игла», «Шапито-шоу».

2 июля, когда Петр Мамонов уже находился в больнице в искусственной коме, президент РФ Владимир Путин своим указом наградил его орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Смотрите онлайн Политическая Россия Ушёл Петр Мамонов. С кем мы останемся? (Платон Беседин) (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.