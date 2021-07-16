Медийные разборки с взаимными претензиями устроили два светлоликих креакла – Леонид Парфёнов и Евгений Киселёв. Первый попёрся к евроукрам, чтобы представить в незалежном Киеве фильм о достижениях сакартвельского виноделия. И заодно зачем-то дал интервью своему бывшему начальнику – давно эмигрировавшему Киселёву. Последнему же не понравилось, как Парфёнов ответил на вопрос «чей Крым?», после чего и начался «скандал в либеральной бражке»

Смотрите онлайн Политическая Россия Два светлоликих креакла сцепились из-за вопроса "чей Крым?" (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.