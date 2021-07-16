Задержания сборщиков подписей в Петербурге. Когда возобновятся международные полеты? Сергей Гуриев

«Проект» — «нежелательный» перед выборами. Третья волна ковида. Опера о Литвиненко. Тамара Эйдельман

С 19 июля власти Москвы также разрешают работу фудкортов и ночных ресторанов, если там будут соблюдать санитарные требования.

Александр Лукашенко утвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении". Теперь при "массовых беспорядках" в Беларуси разрешено вводить режим ЧП, а для их подавления использовать вооруженные силы.

*По решению Минюста Институт права и публичной политики признан НКО, выполняющей функцию иноагента

*По решению Минюста «Радио Свобода» включено в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*ФБК — экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента

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