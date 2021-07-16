Телеканал Дождь - Отмена QR-кодов в Москве. Интервью с подавшим жалобу на «Проект». Протесты в Беларуси теперь ЧП (16 Июля 2021)
Опубликовано: 16 Июля 2021
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С 19 июля власти Москвы также разрешают работу фудкортов и ночных ресторанов, если там будут соблюдать санитарные требования.
Александр Лукашенко утвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении". Теперь при "массовых беспорядках" в Беларуси разрешено вводить режим ЧП, а для их подавления использовать вооруженные силы.
*По решению Минюста Институт права и публичной политики признан НКО, выполняющей функцию иноагента
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