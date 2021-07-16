Соловьёв LIVE - Елена Пономарёва: монолог. Премьера (16 Июля 2021)
Опубликовано: 16 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Жду, когда эти дуры подадут в суд на Бога»: Соловьев о фем-активистке и Боне с онлайн-университетом
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О первом эфире в программе Владимира Соловьева
Почему родители переехали в Москву?
Что сформировало ваше мировоззрение?
Почему выбрали исторический факультет?
Когда поняли, что ваше призвание - преподавать?
Что изменилось в студентах за последние 20 лет?
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Что читаете перед сном?
Вы много путешествуете? О чем мечтаете?
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