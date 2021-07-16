Кубинский майдан: с чего он начался, чем закончится и как связан с убийством президента Гаити

«Жду, когда эти дуры подадут в суд на Бога»: Соловьев о фем-активистке и Боне с онлайн-университетом

О первом эфире в программе Владимира Соловьева

Почему родители переехали в Москву?

Что сформировало ваше мировоззрение?

Почему выбрали исторический факультет?

Когда поняли, что ваше призвание - преподавать?

Что изменилось в студентах за последние 20 лет?

Самый сложный момент в жизни

Что читаете перед сном?

Вы много путешествуете? О чем мечтаете?

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