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Константин Сёмин. Мамонов ушел, Немецкий потоп, Передоз по-американски. Галопом по Европам 16.07.2021

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Константин Сёмин 16.07.2021. Мамонов ушел, Немецкий потоп, Передоз по-американски. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Мамонов ушел, Немецкий потоп, Передоз по-американски. Галопом по Европам (16 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 16 Июля 2021

В этом выпуске:
- Четвертый день подряд рекордная смертность. Плюс 25700 новых случаев, плюс 799 летальных случае за сутки;
- В Москву прилетел Керри - спецпосланник Байдена по климату и экс-госсекретарь;
- Украинская Рада приняла отставку серого кардинала и главы МВД Авакова;
- Американские банки — Сити, Голдман Сакс, Веллс Фарго, JPMorganChase - показали рекордную прибыль во втором квартале;
- Британская контрразведка переключается с террористов на китайских, русских и иранских агентов;
- Германия и Франция спорят, кому быть любимой женой Байдена;
- В Германии ликвдируют последствия сильнейшего наводнения;
- Бундесвер объявил о создании космического командования;
- Больше половины американской молодежи от 18 до 24 лет негативно относится к капитализму;
- Одновременно с пандемией в США - эпидемия наркотических передозировок;
- Ростех показал принципиально новый военный самолет.

 

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