В этом выпуске:

- Четвертый день подряд рекордная смертность. Плюс 25700 новых случаев, плюс 799 летальных случае за сутки;

- В Москву прилетел Керри - спецпосланник Байдена по климату и экс-госсекретарь;

- Украинская Рада приняла отставку серого кардинала и главы МВД Авакова;

- Американские банки — Сити, Голдман Сакс, Веллс Фарго, JPMorganChase - показали рекордную прибыль во втором квартале;

- Британская контрразведка переключается с террористов на китайских, русских и иранских агентов;

- Германия и Франция спорят, кому быть любимой женой Байдена;

- В Германии ликвдируют последствия сильнейшего наводнения;

- Бундесвер объявил о создании космического командования;

- Больше половины американской молодежи от 18 до 24 лет негативно относится к капитализму;

- Одновременно с пандемией в США - эпидемия наркотических передозировок;

- Ростех показал принципиально новый военный самолет.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Мамонов ушел, Немецкий потоп, Передоз по-американски. Галопом по Европам (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.