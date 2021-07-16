Константин Сёмин - Мамонов ушел, Немецкий потоп, Передоз по-американски. Галопом по Европам (16 Июля 2021)
Опубликовано: 16 Июля 2021
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В этом выпуске:
- Четвертый день подряд рекордная смертность. Плюс 25700 новых случаев, плюс 799 летальных случае за сутки;
- В Москву прилетел Керри - спецпосланник Байдена по климату и экс-госсекретарь;
- Украинская Рада приняла отставку серого кардинала и главы МВД Авакова;
- Американские банки — Сити, Голдман Сакс, Веллс Фарго, JPMorganChase - показали рекордную прибыль во втором квартале;
- Британская контрразведка переключается с террористов на китайских, русских и иранских агентов;
- Германия и Франция спорят, кому быть любимой женой Байдена;
- В Германии ликвдируют последствия сильнейшего наводнения;
- Бундесвер объявил о создании космического командования;
- Больше половины американской молодежи от 18 до 24 лет негативно относится к капитализму;
- Одновременно с пандемией в США - эпидемия наркотических передозировок;
- Ростех показал принципиально новый военный самолет.
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