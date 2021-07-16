Отмена QR-кодов в Москве. Интервью с подавшим жалобу на «Проект». Протесты в Беларуси теперь ЧП

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

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