Соловьёв LIVE - Адское лето. Всемирный потоп. Аномальная жара. Засуха. Что будет дальше? Евгений Тишковец (16 Июля 2021)
Опубликовано: 16 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире со специальным выпуском.
Ведущий эксперт центра «Фобос», наш часовой погоды Евгений Тишковец расскажет, как обходится 2021 год с нашей планетой.
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