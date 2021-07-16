В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

- встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена;

- партия «Яблоко» предлагает ввести двухнедельный локдаун по всей стране;

- в Киеве проходит митинг против русского языка;

- заявление Комитета по иностранным делам Европарламента о будущих парламентских выборах в России;

- Еврокомиссия открывает юридическую процедуру против Венгрии и Польши из-за отсутствия должной поддержки ЛГБТ-идеологии

- Конституционный суд Украины одобрил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Смотрите онлайн Время покажет (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.