Время покажет (16 Июля 2021)
Опубликовано: 17 Июля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
В выпуске:
- встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена;
- партия «Яблоко» предлагает ввести двухнедельный локдаун по всей стране;
- в Киеве проходит митинг против русского языка;
- заявление Комитета по иностранным делам Европарламента о будущих парламентских выборах в России;
- Еврокомиссия открывает юридическую процедуру против Венгрии и Польши из-за отсутствия должной поддержки ЛГБТ-идеологии
- Конституционный суд Украины одобрил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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