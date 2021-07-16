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В течение последнего года Конституционный Суд Украины был активным политическим игроком в стране. От противоречивых решений до чуть ли не попытки конституционного переворота. Мы собрали самое важное и интересное, что касается этой темы.

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