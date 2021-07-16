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Свобода слова Савика Шустера. Конституционный Суд Украины. Самое важное за год 16.07.2021

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Свобода слова Савика Шустера 16.07.2021. Конституционный Суд Украины. Самое важное за год
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Свобода слова Савика Шустера - Конституционный Суд Украины. Самое важное за год (16 Июля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 17 Июля 2021

В течение последнего года Конституционный Суд Украины был активным политическим игроком в стране. От противоречивых решений до чуть ли не попытки конституционного переворота. Мы собрали самое важное и интересное, что касается этой темы.

 

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