Свобода слова Савика Шустера - Конституционный Суд Украины. Самое важное за год (16 Июля 2021)
Опубликовано: 17 Июля 2021
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В течение последнего года Конституционный Суд Украины был активным политическим игроком в стране. От противоречивых решений до чуть ли не попытки конституционного переворота. Мы собрали самое важное и интересное, что касается этой темы.
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