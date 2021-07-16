Реакция РФ на внешние вызовы, проекты Евразийского женского форума и новые инициативы для женщин-лидеров. Развитие сельского туризма, работа комплексной госпрограммы развития сельских территорий, ответственность за лесные свалки и пресечение спекуляций по льготной ипотеке. Об этом и не только – сенаторы Андрей Климов, Галина Карелова, Инна Святенко, Сергей Михайлов, Сергей Рябухин и другие.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Стратегия нацбезопасности, развитие сельского туризма и проекты Евразийского женского форума (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.