По мнению экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, Владимир Путин отрицает существование украинской нации. Реагируя на написанную президентом России статью о взаимоотношениях русского и украинского народов, Ильвес заявил, что якобы Путин своей риторикой обосновывает захватнические цели России, пишет ee.

«По сути, он отрицает существование украинской нации и использует ту же риторику, что и Адольф Гитлер в 1938 году в отношении Судетской области, которой оправдывался раздел Чехословакии. В том смысле, что Украина — это лишь пограничная провинция и все остальные государства должны отдать земли, которые когда-то принадлежали России. Дескать, большая часть территории Украины принадлежит России. Глядя на риторику Путина за многие годы, когда он угрожает, то видно, что рано или поздно он это реализует — в Украине, Грузии или других странах. По-моему, это довольно-таки угрожающее заявление», — заявил экс-президент Эстонии.

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