Соловьёв LIVE - Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ (16 Июля 2021)
Опубликовано: 17 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Единый русский народ. Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Каким он должен быть?
- Договорённость с «Талибаном» — победа над наркомафией. Кому это не выгодно?
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