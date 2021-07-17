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Соловьёв LIVE. Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ 16.07.2021

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Соловьёв LIVE 16.07.2021. Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ (16 Июля 2021)

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Опубликовано: 17 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Единый русский народ. Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Каким он должен быть?
- Договорённость с «Талибаном» — победа над наркомафией. Кому это не выгодно?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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