«Жду, когда эти дуры подадут в суд на Бога»: Соловьев о фем-активистке и Боне с онлайн-университетом

Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков

Адское лето. Всемирный потоп. Аномальная жара. Засуха. Что будет дальше? Евгений Тишковец

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Единый русский народ. Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Каким он должен быть?

- Договорённость с «Талибаном» — победа над наркомафией. Кому это не выгодно?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.