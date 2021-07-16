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Международное обозрение. Контрреволюция на Кубе, убийство президента Гаити, ситуация в Афганистане 16.07.2021

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Международное обозрение 16.07.2021. Контрреволюция на Кубе, убийство президента Гаити, ситуация в Афганистане
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Международное обозрение - Контрреволюция на Кубе, убийство президента Гаити, ситуация в Афганистане (16 Июля 2021)

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Международное обозрение
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Опубликовано: 17 Июля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

На Кубе началась контрреволюция. Тяжелые экономические последствия пандемии ударили по и так слабой кубинской экономике. В Гаити убили президента. Какие возможности у стран-неудачников и есть ли перспективы национального строительства? Афганистан покидают американские войска. Его соседи бурно обсуждают последние события и стремительные успехи талибов, которые постепенно занимают страну. Монголия отмечает 100 лет независимости.

 

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