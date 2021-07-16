На Кубе началась контрреволюция. Тяжелые экономические последствия пандемии ударили по и так слабой кубинской экономике. В Гаити убили президента. Какие возможности у стран-неудачников и есть ли перспективы национального строительства? Афганистан покидают американские войска. Его соседи бурно обсуждают последние события и стремительные успехи талибов, которые постепенно занимают страну. Монголия отмечает 100 лет независимости.

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