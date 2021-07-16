Смотрите в этом выпуске: в Томской области жестко сел Ан-28 с пассажирами на борту; Владимир Путин выступил перед коллегами из Азии и Тихоокеанского региона; в Москве с 19 июля отменяются QR-коды при посещении ресторанов; жизни более 100 человек унесла стихия в Гермнии; сфера культуры на Украине теперь должна говорить только на украинском; неделя осталась до Игр в Токио.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.