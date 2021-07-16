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Царьград. Главное. Решение, о котором все молчат: Минфин сократил финансирование на медицину, пенсии, соцполитику 16.07.2021

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Царьград. Главное 16.07.2021. Решение, о котором все молчат: Минфин сократил финансирование на медицину, пенсии, соцполитику
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Царьград. Главное - Решение, о котором все молчат: Минфин сократил финансирование на медицину, пенсии, соцполитику (16 Июля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 17 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Сегодня в «Царьград.Главное» ключевая тема, о которой другие СМИ молчат. Оказывается, кризис в России закончился. По крайней мере, так считают чиновники Минфина, которые решили сократить расходы на здравоохранение, пенсионное обеспечение, поддержку регионов и социальную политику. Профицитный бюджет захлебывается от денег, но команда Силуанова продолжает свою ущербную финансовую политику – копить в «кучках Кудрина» сокращая государственные расходы.

 

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