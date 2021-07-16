Царьград. Главное. Раскол в обществе: законно ли требование чиновников о всеобщей вакцинации 12.07.2021

Царьград. Главное. Безнадёга.ру: три четверти семей в России не могут свести концы с концами 14.07.2021

Сегодня в «Царьград.Главное» ключевая тема, о которой другие СМИ молчат. Оказывается, кризис в России закончился. По крайней мере, так считают чиновники Минфина, которые решили сократить расходы на здравоохранение, пенсионное обеспечение, поддержку регионов и социальную политику. Профицитный бюджет захлебывается от денег, но команда Силуанова продолжает свою ущербную финансовую политику – копить в «кучках Кудрина» сокращая государственные расходы.

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