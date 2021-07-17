В эфире радио «Серебряный дождь» Калининграда состоялись дебаты.

В них со стороны партии «Справедливая Россия – За Правду» принял ваш покорный слуга.

Оппонировал – Игорь Алексеевич Ревин, действующий депутат Областной Думы Калининградской области, до недавнего времени – глава регионального отделения КПРФ, депутат Государственной думы VI созыва от КПРФ с 13 мая 2015 года по октябрь 2016 года.

Сегодня товарищ Ревин выдвинут в Госдуму от… Партии пенсионеров.

Это – спойлер «Единой России». Эта «Партия Пенсионеров» в 2018 году… поддержала Пенсионную реформу!

Но тема дебатов была несколько иной…

Смотрите онлайн Николай Стариков Партия Пенсионеров, которая поддержала Пенсионную реформу (17 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.