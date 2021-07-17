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Николай Стариков. Партия Пенсионеров, которая поддержала Пенсионную реформу 17.07.2021

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Николай Стариков 17.07.2021. Партия Пенсионеров, которая поддержала Пенсионную реформу
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Николай Стариков - Партия Пенсионеров, которая поддержала Пенсионную реформу (17 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 17 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В эфире радио «Серебряный дождь» Калининграда состоялись дебаты.
В них со стороны партии «Справедливая Россия – За Правду» принял ваш покорный слуга. 
Оппонировал – Игорь Алексеевич Ревин, действующий депутат Областной Думы Калининградской области, до недавнего времени – глава регионального отделения КПРФ, депутат Государственной думы VI созыва от КПРФ с 13 мая 2015 года по октябрь 2016 года. 
Сегодня товарищ Ревин выдвинут в Госдуму от… Партии пенсионеров. 
Это – спойлер «Единой России». Эта «Партия Пенсионеров» в 2018 году… поддержала Пенсионную реформу!
Но тема дебатов была несколько иной…

 

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