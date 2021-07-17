Соловьёв LIVE - Шота Горгадзе: монолог. Премьера (17 Июля 2021)
Опубликовано: 17 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Юго-Восток Украины: долгий путь в Россию. Договор с «Талибаном» - победа над наркомафией. СМЕРШ
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О первом эфире в программе Владимира Соловьева
Кто обычно подает в суд на Соловьева?
Почему выбрали юриспруденцию? Чьи интересы сложнее представлять?
Есть критерии, по которым выбираете дела?
Эмоции помогают или мешают в работе?
Вы становитесь жестокосердным?
Что самое волнительное в профессии адвоката?
Сколько дел вы не выиграли? Закон или справедливость?
Случай из практики
Почему вы стали невъездным в Грузию?
Вы религиозный человек? Как вы пришли к вере?
Что для вас классическая музыка?
Что изменилось в вашем характере за последнее время?
Что вы читаете на ночь? О чем мечтаете?
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