О первом эфире в программе Владимира Соловьева

Кто обычно подает в суд на Соловьева?

Почему выбрали юриспруденцию? Чьи интересы сложнее представлять?

Есть критерии, по которым выбираете дела?

Эмоции помогают или мешают в работе?

Вы становитесь жестокосердным?

Что самое волнительное в профессии адвоката?

Сколько дел вы не выиграли? Закон или справедливость?

Случай из практики

Почему вы стали невъездным в Грузию?

Вы религиозный человек? Как вы пришли к вере?

Что для вас классическая музыка?

Что изменилось в вашем характере за последнее время?

Что вы читаете на ночь? О чем мечтаете?

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