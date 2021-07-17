Оглушительным молчанием под аккомпанемент чавканья Этодругином предсказуемо отреагировала российская либерда на наводнение в Германии. Нет ни воплей о том, что «Меркель довела страну», ни завываний о плохой работе немецких спасателей, ни язвительных вопросов о том, как нормальное-то государство ФРГ намерено помогать собственным гражданам

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