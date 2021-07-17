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Путин против Украины. Запрет на журналистику в России. Репортаж из «красной зоны»

В Екатеринбурге ночью 17 июля прошел традиционный крестный ход, приуроченный к годовщине убийства семьи императора Николая II. Несмотря на запрет властей из-за ситуации с коронавирусом, в нем приняли участие около трех тысяч человек.

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