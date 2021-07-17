Афганистан после ухода Соединенных Штатов. Вернутся ли Талибы к власти, риски для нашей страны. Украина, превращение в антироссию, куда и зачем идет самая бедная страна Европы. По следам двух авиакатастроф, можно ли предотвратить гибель малой авиации. А также, сказали что сами упали. К Дзержинск лишился березовой рощи. Кто за это ответит.

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