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Постскриптум 17.07.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 17.07.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (17 Июля 2021)

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Опубликовано: 17 Июля 2021

Ведущие: Алексей Пушков

Афганистан после ухода Соединенных Штатов. Вернутся ли Талибы к власти, риски для нашей страны. Украина, превращение в антироссию, куда и зачем идет самая бедная страна Европы. По следам двух авиакатастроф, можно ли предотвратить гибель малой авиации. А также, сказали что сами упали. К Дзержинск лишился березовой рощи. Кто за это ответит.

 

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