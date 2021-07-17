Большевики в 1923 году на XII съезде ВКП(б) провозгласили политику коренизации, направленную на замещение русского языка и культуры в союзных республиках языками и культурой представителей национальных меньшинств. Подавалось это под лозунгом борьбы с тем самым великорусским шовинизмом, который ассоциировался с имперским прошлым России

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