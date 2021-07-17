Телеканал Дождь - Пропал сын дагестанки Церетиловой. Германия: больше 130 жертв потопа. Регистрация самокатов в ГИБДД (17 Июля 2021)
Опубликовано: 17 Июля 2021
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Жительница Дагестана Нина Церетилова, у которой бывший муж Магомед Церетилов пытался отобрать детей из-за «не соответствующего нормам образа жизни», сообщила в инстаграме о похищении своего старшего сына, который находился в Петербурге. Накануне суд в Дагестане ограничил Церетилова в родительских правах.
Наводнение тысячелетия в Европе. Ливни и вызванные ими наводнения на западе Европы унесли жизни уже более 150 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Основной удар пришелся по Германии и Бельгии, однако пострадали и другие страны, в их числе Нидерланды, Люксембург, Швейцария. Ученые допускают, что это самое сильное наводнение в регионе за последнюю тысячу лет и связывают его с глобальным потеплением.
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