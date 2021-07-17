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Путин против Украины. Запрет на журналистику в России. Репортаж из «красной зоны»

Жительница Дагестана Нина Церетилова, у которой бывший муж Магомед Церетилов пытался отобрать детей из-за «не соответствующего нормам образа жизни», сообщила в инстаграме о похищении своего старшего сына, который находился в Петербурге. Накануне суд в Дагестане ограничил Церетилова в родительских правах.

Наводнение тысячелетия в Европе. Ливни и вызванные ими наводнения на западе Европы унесли жизни уже более 150 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Основной удар пришелся по Германии и Бельгии, однако пострадали и другие страны, в их числе Нидерланды, Люксембург, Швейцария. Ученые допускают, что это самое сильное наводнение в регионе за последнюю тысячу лет и связывают его с глобальным потеплением.

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