В истории есть сотни примеров того, как братские народы, одинаковые народы оказывались разными, воевали друг против друга, забывали друг друга. Русские и украинцы - не самые многочисленные из них. Сербы и боснийцы. Северная и Южная Корея, Китай и Тайвань, Австрия и Пруссия, Пруссия и Дания. ФРГ была антиГерманией для ГДР. Колумбия — это Антивенесуэла сегодня. Трясти вывороченными из земли корнями бесполезно.

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