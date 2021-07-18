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Константин Сёмин. Единая Антироссия. АгитПроп 18.07.2021

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Константин Сёмин 18.07.2021. Единая Антироссия. АгитПроп
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Константин Сёмин - Единая Антироссия. АгитПроп (18 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 18 Июля 2021

В истории есть сотни примеров того, как братские народы, одинаковые народы оказывались разными, воевали друг против друга, забывали друг друга. Русские и украинцы - не самые многочисленные из них. Сербы и боснийцы. Северная и Южная Корея, Китай и Тайвань, Австрия и Пруссия, Пруссия и Дания. ФРГ была антиГерманией для ГДР. Колумбия — это Антивенесуэла сегодня. Трясти вывороченными из земли корнями бесполезно.

 

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