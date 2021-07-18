Первый эфир в программе Владимира Соловьева

Чувствовали, что за вами следят?

Вас пугал срок, на который вы могли бы сесть в тюрьму?

Что было самым страшным? Что придавало сил?

Как выглядел день в тюрьме? Воспоминание о заключении

Чем отличается реальная американская тюрьма от киношной?

Как вас изменила тюрьма?

Чем вы сейчас занимаетесь? О чем вы мечтаете?

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