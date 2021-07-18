Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Мария Бутина: монолог. Премьера 18.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
  4. 1
Соловьёв LIVE 18.07.2021. Мария Бутина: монолог. Премьера
18.07.2021 17.07.2021 17.07.2021 17.07.2021 16.07.2021 16.07.2021 16.07.2021 16.07.2021 16.07.2021 15.07.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Мария Бутина: монолог. Премьера (18 Июля 2021)

130 просмотров
4
0
Поделиться
1
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 18 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Первый эфир в программе Владимира Соловьева
Чувствовали, что за вами следят?
Вас пугал срок, на который вы могли бы сесть в тюрьму? 
Что было самым страшным? Что придавало сил? 
Как выглядел день в тюрьме? Воспоминание о заключении
Чем отличается реальная американская тюрьма от киношной? 
Как вас изменила тюрьма? 
Чем вы сейчас занимаетесь? О чем вы мечтаете?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Мария Бутина: монолог. Премьера (18 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
VLAD
18 Июля 2021, 13:14
Не удалось Маше Моникой Левински поработать в Америке.
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Русские, советские или украинцы? Кто живёт на Украине? (Ростислав Ищенко) 18.07.2021Николай Стариков. Статья Путина об Украине. Сельское хозяйство в России. Ответы на вопросы 18.07.2021Соловьёв LIVE. Мария Бутина: монолог. Премьера 18.07.2021Еврозона 18.07.2021Константин Сёмин. Единая Антироссия. АгитПроп 18.07.2021Армен Гаспарян. Мордор озверел. Убившая в ДТП двух детей 18-летняя студентка ушла на домашний арест 18.07.2021Время в 21:00 17.07.2021Время Белковского. Отправит ли Путин войска в Украину и на Кубу? Карибский кризис-2021 17.07.2021Дождь. Пропал сын дагестанки Церетиловой. Германия: больше 130 жертв потопа. Регистрация самокатов в ГИБДД 17.07.2021Соловьёв LIVE. ЛГБТ-наезд на Россию. Нестыковка в докладе ОЗХО. Майдан на Кубе 17.07.2021Вести в 20:00 17.07.2021Политическая Россия. Украинизация русских. Историческая справка 17.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 17.07.2021Код доступа с Юлией Латыниной 17.07.2021Постскриптум. Афганистан после ухода США. Украина, ненадежное будущее 17.07.2021

Все ток-шоу