Соловьёв LIVE - Мария Бутина: монолог. Премьера (18 Июля 2021)
Опубликовано: 18 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Первый эфир в программе Владимира Соловьева
Чувствовали, что за вами следят?
Вас пугал срок, на который вы могли бы сесть в тюрьму?
Что было самым страшным? Что придавало сил?
Как выглядел день в тюрьме? Воспоминание о заключении
Чем отличается реальная американская тюрьма от киношной?
Как вас изменила тюрьма?
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