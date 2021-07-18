Предлагаю вашему вниманию запись очередного прямого эфира, который состоялся 18 июля в 11:00. Было много интересных вопросов. Надеюсь, что и сам эфир получился достаточно интересным. Приятного просмотра!

- О состоянии сельского хозяйства в России

- Об истории Калининградской области

- О генеалогии Суворова

- О волнениях на Кубе

- О региональных отделениях СРЗП

- Об отношении к С.Ю.Витте

- Почему Путин ругает большевиков в статье об Украине

- Что будет после развала Украины

- О недопустимости принудительной вакцинации и сегрегации

- О признании независимости ЛНР и ДНР

- Почему нужно голосовать за СРЗП, а не за ЕР

- Готовит ли Путин себе преемника

- О сотрудничестве с Михаилом Хазиным

- О фейках и предвыборной борьбе

- Про Александра Михайловича Бабакова

- Как помочь партии СРЗП

- О выборах президента в США и на Украине

- О книжных тиражах

- О национализации природных ресурсов, ЦБ и промышленности

- О вводе и отмене QR-кодов в Москве

- Когда нужно и можно проводить митинги

- О необходимости государственного регулирования экономики

Смотрите онлайн Николай Стариков Статья Путина об Украине. Сельское хозяйство в России. Ответы на вопросы (18 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.