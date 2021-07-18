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Николай Стариков. Статья Путина об Украине. Сельское хозяйство в России. Ответы на вопросы 18.07.2021

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Николай Стариков 18.07.2021. Статья Путина об Украине. Сельское хозяйство в России. Ответы на вопросы
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Николай Стариков - Статья Путина об Украине. Сельское хозяйство в России. Ответы на вопросы (18 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 18 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Предлагаю вашему вниманию запись очередного прямого эфира, который состоялся 18 июля в 11:00. Было много интересных вопросов. Надеюсь, что и сам эфир получился достаточно интересным. Приятного просмотра!

 

- О состоянии сельского хозяйства в России
- Об истории Калининградской области
- О генеалогии Суворова
- О волнениях на Кубе
- О региональных отделениях СРЗП
- Об отношении к С.Ю.Витте
- Почему Путин ругает большевиков в статье об Украине
- Что будет после развала Украины
- О недопустимости принудительной вакцинации и сегрегации
- О признании независимости ЛНР и ДНР
- Почему нужно голосовать за СРЗП, а не за ЕР
- Готовит ли Путин себе преемника
- О сотрудничестве с Михаилом Хазиным
- О фейках и предвыборной борьбе
- Про Александра Михайловича Бабакова
- Как помочь партии СРЗП
- О выборах президента в США и на Украине
- О книжных тиражах
- О национализации природных ресурсов, ЦБ и промышленности
- О вводе и отмене QR-кодов в Москве
- Когда нужно и можно проводить митинги
- О необходимости государственного регулирования экономики

 

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