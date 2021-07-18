Отмена QR-кодов в Москве. Интервью с подавшим жалобу на «Проект». Протесты в Беларуси теперь ЧП

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Участница Pussy Riot и ведущая утреннего эфира на Дожде Ника Никульшина уехала из России после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц.

В России за последние сутки выявили 25 018 случаев заражения коронавирусом, умерли 787 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Участница Pussy Riot уехала из России. Почему отменили QR-коды. Рост заболеваемости коронавирусом (18 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.