Иностранными агентами признал сразу восемь светлоликих журналистов российский Минюст. Пятеро из них – сотрудники «Проекта», ранее в тот же день включённого Генпрокуратурой в список нежелательных организаций. Ещё трое – из других СМИ либеральной ориентации

Смотрите онлайн Политическая Россия Минюст признал иноагентами восемь либеральных журналистов (18 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.