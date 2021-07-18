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Политическая Россия. Минюст признал иноагентами восемь либеральных журналистов 18.07.2021

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Политическая Россия 18.07.2021. Минюст признал иноагентами восемь либеральных журналистов
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Политическая Россия - Минюст признал иноагентами восемь либеральных журналистов (18 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Июля 2021

Иностранными агентами признал сразу восемь светлоликих журналистов российский Минюст. Пятеро из них – сотрудники «Проекта», ранее в тот же день включённого Генпрокуратурой в список нежелательных организаций. Ещё трое – из других СМИ либеральной ориентации

 

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