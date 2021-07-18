Европа и Америка хотят совместными усилиями защитить мировую демократию от угроз России и Китая. Вот только непонятно, кто такая мировая демократия? Что за формулировка что Россия должна вступить с прогрессивными странами в этом общем направлении и признать права однополых пар.

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