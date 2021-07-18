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Воскресный вечер с Соловьевым 18.07.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 18.07.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (18 Июля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 18 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Европа и Америка хотят совместными усилиями защитить мировую демократию от угроз России и Китая. Вот только непонятно, кто такая мировая демократия? Что за формулировка что Россия должна вступить с прогрессивными странами в этом общем направлении и признать права однополых пар.

 

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