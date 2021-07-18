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Время в 21:00. Воскресный выпуск 18.07.2021

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Время в 21:00 18.07.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (18 Июля 2021)

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Опубликовано: 18 Июля 2021

Когда сказать Спутнику V нет призывал глава МИДа Франции, это еще можно было с натяжкой списать на его отдельную позицию, но когда ему вторит коллега из Германии, где ранее рассматривали возможность покупать Спутник, тут уже задумываешься о консолидированной травле со стороны ведущих стран ЕС. Напомним, РФ и КНР были обвинены в якобы вакцинном шантаже, мол, Москва и Пекин используют экспорт препарата для продвижения своих политических требований.

 

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