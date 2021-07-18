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Дождь. «Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала 18.07.2021

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Телеканал Дождь 18.07.2021. «Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала
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Телеканал Дождь - «Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала (18 Июля 2021)

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Опубликовано: 18 Июля 2021

Независимое правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29» объявило, что прекращает свою деятельность.
Это произошло после того, как 16 июля Роскомнадзор заблокировал в России сайт организации. Юристы «Команды 29» считают, что следующим шагом властей может стать уголовное преследование как членов организации, так и ее сторонников. 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала рабочий визит в США.
Как ожидается, она проведет переговоры с высокопоставленными американскими политиками.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала (18 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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