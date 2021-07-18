Закон, вынуждающий иностранных инвесторов отказаться от контроля над российскими рыболовецкими компаниями, вступил в силу на днях. Если ранее отечественное юрлицо в отрасли добычи водных биоресурсов считалось контролируемым иностранцами при 50% доли заграничных инвесторов в уставном капитале, то теперь этот показатель снизили до 25%. Что значит: иностранцы в будущем уже не смогут принуждать отечественных рыболовов продавать улов за пределами России на невыгодных условиях

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