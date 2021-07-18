Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Россия возвращает контроль в рыбной отрасли 18.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 18.07.2021. Россия возвращает контроль в рыбной отрасли
18.07.2021 18.07.2021 18.07.2021 17.07.2021 17.07.2021 17.07.2021 16.07.2021 16.07.2021 16.07.2021 15.07.2021
Еще

Политическая Россия - Россия возвращает контроль в рыбной отрасли (18 Июля 2021)

41 просмотр
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 18 Июля 2021

Закон, вынуждающий иностранных инвесторов отказаться от контроля над российскими рыболовецкими компаниями, вступил в силу на днях. Если ранее отечественное юрлицо в отрасли добычи водных биоресурсов считалось контролируемым иностранцами при 50% доли заграничных инвесторов в уставном капитале, то теперь этот показатель снизили до 25%. Что значит: иностранцы в будущем уже не смогут принуждать отечественных рыболовов продавать улов за пределами России на невыгодных условиях

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Россия возвращает контроль в рыбной отрасли (18 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. "Запад нашел способ ударить по противникам": Захарова о провалах США и несостыковках в докладе ОЗХО 18.07.2021Вести в 20:00. Воскресный выпуск 18.07.2021Политическая Россия. Россия возвращает контроль в рыбной отрасли 18.07.2021Дождь. «Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала 18.07.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 18.07.2021Перший Незалежний. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком 18.07.2021Перший Незалежний. "Аргумент" с Еленой Кирик и Виталием Диким 18.07.2021Анатолий Шарий. Просто мнение журналиста "Страны" 18.07.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 18.07.2021Воскресный вечер с Соловьевым 18.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Большой день" 18.07.2021Политическая Россия. Минюст признал иноагентами восемь либеральных журналистов 18.07.2021Армен Гаспарян. Борьба за нашу и вашу сдулась, болтливый Мишико, гастроли Светы и пидозра Шойгу 18.07.2021Дождь. Участница Pussy Riot уехала из России. Почему отменили QR-коды. Рост заболеваемости коронавирусом 18.07.2021Политическая Россия. Русские, советские или украинцы? Кто живёт на Украине? (Ростислав Ищенко) 18.07.2021

Все ток-шоу