Соловьёв LIVE - "Запад нашел способ ударить по противникам": Захарова о провалах США и несостыковках в докладе ОЗХО (18 Июля 2021)
Опубликовано: 18 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала несостыковки в датах в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) намеренным подлогом.
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