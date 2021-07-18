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ЛГБТ-наезд на Россию. Нестыковка в докладе ОЗХО. Майдан на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала несостыковки в датах в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) намеренным подлогом.

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