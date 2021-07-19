Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин 19.07.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 19.07.2021. Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин
19.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 13.07.2021 12.07.2021 09.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 06.07.2021
Еще

Утренний разворот - Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин (19 Июля 2021)

22 просмотра
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 19 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Команда 29» ликвидирована. Евгений Смирнов, адвокат

- Лесные пожары в Якутии. Марина Драган , житель Якутска, географ (учитель географии)

- ЛГБТ правит Россией. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Николай Платошкин, историк, лидер общественного движения «За новый социализм»

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин (19 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Вячеслав Никонов: монолог. Премьера 19.07.2021Армен Гаспарян. Новая вершина днища. Башкирову оправдывают как Ефремова 19.07.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин 19.07.2021Дождь. Репрессии в Беларуси. Год протестам в Хабаровске. Москва без QR-кодов 19.07.2021Формула смысла 19.07.2021Соловьёв LIVE. "Запад нашел способ ударить по противникам": Захарова о провалах США и несостыковках в докладе ОЗХО 18.07.2021Вести в 20:00. Воскресный выпуск 18.07.2021Политическая Россия. Россия возвращает контроль в рыбной отрасли 18.07.2021Дождь. «Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала 18.07.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 18.07.2021Перший Незалежний. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком 18.07.2021Перший Незалежний. "Аргумент" с Еленой Кирик и Виталием Диким 18.07.2021Анатолий Шарий. Просто мнение журналиста "Страны" 18.07.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 18.07.2021Воскресный вечер с Соловьевым 18.07.2021

Все ток-шоу