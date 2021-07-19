Утренний разворот - Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин (19 Июля 2021)
Опубликовано: 19 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
- «Команда 29» ликвидирована. Евгений Смирнов, адвокат
- Лесные пожары в Якутии. Марина Драган , житель Якутска, географ (учитель географии)
- ЛГБТ правит Россией. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- Николай Платошкин, историк, лидер общественного движения «За новый социализм»
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