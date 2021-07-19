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Соловьёв LIVE. Вячеслав Никонов: монолог. Премьера 19.07.2021

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Соловьёв LIVE 19.07.2021. Вячеслав Никонов: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Вячеслав Никонов: монолог. Премьера (19 Июля 2021)

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Опубликовано: 19 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О первом эфире в передаче Владимира Соловьева
Кто сформировал ваше мировоззрение? 
Что дед рассказывал о политике? 
Что из принципов работы деда вам помогает работать? 
Чем вы больше всего гордитесь? 
Как изменился ваш характер за последние несколько лет? 
Как вы преодолеваете трудности? 
О чем вы мечтаете?

 

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