О первом эфире в передаче Владимира Соловьева

Кто сформировал ваше мировоззрение?

Что дед рассказывал о политике?

Что из принципов работы деда вам помогает работать?

Чем вы больше всего гордитесь?

Как изменился ваш характер за последние несколько лет?

Как вы преодолеваете трудности?

О чем вы мечтаете?

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