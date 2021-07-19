Соловьёв LIVE - Вячеслав Никонов: монолог. Премьера (19 Июля 2021)
Опубликовано: 19 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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О первом эфире в передаче Владимира Соловьева
Кто сформировал ваше мировоззрение?
Что дед рассказывал о политике?
Что из принципов работы деда вам помогает работать?
Чем вы больше всего гордитесь?
Как изменился ваш характер за последние несколько лет?
Как вы преодолеваете трудности?
О чем вы мечтаете?
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