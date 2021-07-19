«Без всякого сомнения — «Катынь», в широком смысле этого слова, в настоящее время является инструментом гибридной войны, оружием разрушения целостности нашего сознания. Я считаю «Катынское дело» одним из самых опасных элементов этой войны…».

Это цитата принадлежит доктору исторических наук, профессору Алексею Юрьевичу Плотникову, который стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски».

- Откуда на территории СССР оказались польские офицеры, сколько их было и как они из интернированных лиц превратились в военнопленных?

- Что такое Анжерская декларация?

- Как в местечке Медное под Тверью поляки по 226 черепам идентифицировали 6296 человек?

- Что такое «Малая Катынь» и почему обвинения России будут бесконечными?

- Как можно отрицать очевидное?

- Что это за неудобная «могила номер 9» в Катыни?

Смотрите онлайн Николай Стариков Алексей Плотников: Польша, Геббельс и Катынь (19 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.