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Николай Стариков. Алексей Плотников: Польша, Геббельс и Катынь 19.07.2021

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Николай Стариков 19.07.2021. Алексей Плотников: Польша, Геббельс и Катынь
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Николай Стариков - Алексей Плотников: Польша, Геббельс и Катынь (19 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 19 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

«Без всякого сомнения — «Катынь», в широком смысле этого слова, в настоящее время является инструментом гибридной войны, оружием разрушения целостности нашего сознания. Я считаю «Катынское дело» одним из самых опасных элементов этой войны…».

Это цитата принадлежит доктору исторических наук, профессору Алексею Юрьевичу Плотникову, который стал гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски».

 

- Откуда на территории СССР оказались польские офицеры, сколько их было и как они из интернированных лиц превратились в военнопленных?
- Что такое Анжерская декларация?
- Как в местечке Медное под Тверью поляки по 226 черепам идентифицировали 6296 человек?
- Что такое «Малая Катынь» и почему обвинения России будут бесконечными?
- Как можно отрицать очевидное?
- Что это за неудобная «могила номер 9» в Катыни?

 

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