ЛГБТ-наезд на Россию. Нестыковка в докладе ОЗХО. Майдан на Кубе

"Запад нашел способ ударить по противникам": Захарова о провалах США и несостыковках в докладе ОЗХО

В Германии и Бельгии царит хаос из-за мощнейшего наводнения. Почему погибло столько людей?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Более 1000 человек пропали без вести». В Германии и Бельгии царит хаос из-за МОЩНЕЙШЕГО НАВОДНЕНИЯ (19 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.