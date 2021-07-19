Соловьёв LIVE - «Более 1000 человек пропали без вести». В Германии и Бельгии царит хаос из-за МОЩНЕЙШЕГО НАВОДНЕНИЯ (19 Июля 2021)
Опубликовано: 19 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В Германии и Бельгии царит хаос из-за мощнейшего наводнения. Почему погибло столько людей?
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