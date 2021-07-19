«Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала

Репрессии в Беларуси. Год протестам в Хабаровске. Москва без QR-кодов

С 19 июля московские власти отменили систему QR-кодов, которая просуществовала ровно три недели. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Как сообщает РБК, по мнению властей система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Москва без QR-кодов. Какой иммунитет к ковиду в России? Якутия и Карелия горят. Хлеб дорожает (19 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.