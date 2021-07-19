Президент Владимир Зеленский принес соболезнования Германии в связи с катастрофическим наводнением. Однако недавно, когда были наводнения в Крыму, украинские политики смеялись над трагедией. СБУ Украины вызвала «для вручения подозрения» министра обороны России Сергея Шойгу. Власти Украины заявили, что российская армия обстреляла поселок Нью-Йорк в Донбассе. Продолжаются британско-украинские военные учения «Казацкая булава-2021», где отрабатывается штурм Донецка.

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