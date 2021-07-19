Европа переживает настоящую климатическую катастрофу века. Города уходили под воду за считанные часы. Смертоносный циклон обрушился на северные и центральные регионы Европы. Оценить ущерб пытаются до сих пор, но уже понятно, что он составит не один десяток миллиардов евро.

Михаил Саакашвили признался, что ЦРУ в 2014 году призывали Украину захватить Донбасс. Визит Зеленского в США отложили до осени. Петр Порошенко заявил, что статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» означает опасность для Украины. А СБЦ Украины вызывает в Мариуполь министра обороны РФ Сергея Шойгу для вручения уведомления о подозрении в формировании незаконного военного формирования. В случае неявки Шойгу грозит штраф – в пересчете около 13 тысяч рублей.

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