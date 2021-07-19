С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье перестают действовать некоторые противоковидные меры, в частности, отменяются QR-коды и ограничения по времени работы мест общественного питания. Это связано с падением заболеваемости и ростом темпов вакцинации. Однако напряжение вокруг вакцинации не спадает: некоторые противники прививок в очень агрессивной форме высказывают свое недовольство. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил о скором ужесточении законодательства и усиления ответственности антипрививочников. СМИ Индии сообщили, что индийские медики подтвердили эффективность вакцины «Спутник-V» против индийского штамма.

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