На похороны мужа в бронежилете, вдова убитого президента Гаити вернулась в страну после лечения в Майами, неужели опасность миновала? Украина ждёт Шойгу, главу минобороны вызвали в Мариуполь для следственных действий, интересно, что будут делать, если он приедет? Наводнение века, Европу затопило, более двухсот человек погибли, почти две тысячи пропали без вести, грозит ли это нам?

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