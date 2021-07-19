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Время покажет (19 Июля 2021)

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Опубликовано: 19 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

На похороны мужа в бронежилете, вдова убитого президента Гаити вернулась в страну после лечения в Майами, неужели опасность миновала? Украина ждёт Шойгу, главу минобороны вызвали в Мариуполь для следственных действий, интересно, что будут делать, если он приедет? Наводнение века, Европу затопило, более двухсот человек погибли, почти две тысячи пропали без вести, грозит ли это нам?

 

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