Важное. Зеленский увеличивает власть? Авакова отправили в отставку

Марафон. Нападение на пограничников. Запуск "Северного потока-2". Встреча Зеленского с Байденом

Обсуждаемые темы:

- Донбасс. Заседание ТКГ. Заявления Арестович. Встретится Зеленский с Байденом.

- Поездка Зеленского в Грузию. Претензии Санду

- Нападение на пограничников

- Ливень в Киеве

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